СБУ задержала бывшего замминистра экономразвития, подозреваемого в госизмене

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины", - отметили в ведомстве.

По его данным, экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "государственная измена" Уголовного кодекса Украины".

Как установило следствие, бывший замминистра, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. "Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше $16,5 млн", - добавили в СБУ. После этого авансовый платеж в размере более $8,2 млн был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.

По данным СБУ, иностранная компания оборудование на Украину так и не поставила.

В 2010-2011 годах Бровченко возглавлял департамент утилизации компонентов топлива ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины. С 2011-го по 2015 год он работал в Минэкономразвития на посту директора департамента экономики и обороны. До назначения в Минэкономразвития возглавлял мобилизационное подразделение госконцерна "Укроборонпром".