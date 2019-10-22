В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Во-первых, рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем", - заявил заместитель руководителя норвежского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос аудитории.

При этом Халворсен отметил, что, по мнению Осло, с Москвой следует поддерживать политический диалог, несмотря на разногласия. В связи с этим дипломат напомнил, что на днях в Киркенесе состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Сёрейде. "Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области. Так что министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде встретится с Сергеем Лавровым в Киркенесе - северном пограничном городе Норвегии - позднее на текущей неделе в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной армией <...> Северной Норвегии от нацистской оккупации в 1944 году", - сказал Халворсен.

Постоянный фактор внешней политики

Как он признал, отношения с Россией "являются постоянным фактором норвежской внешней политики".

"У нас протяженная общая граница на суше и на море. И это означает, что между нами существует ряд вопросов, которые могут эффективно решаться только путем практического и прагматического сотрудничества. Норвегия поддерживает тесный контакт с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Наше двустороннее сотрудничество на Севере продолжается и в целом работает хорошо в таких сферах, как регулирование рыболовства, охрана окружающей среды, ядерная безопасность, сотрудничество береговой охраны, пограничный контроль, поиск и спасение на море. Кроме того, важным остается сотрудничество между людьми на границе длиной 198 км между Россией и Норвегией", - заявил Халворсен.

Вместе с тем, с его точки зрения, принимать во внимание надо и "военно-стратегическое измерение региона". "В последние годы Россия наращивает свои военные учения, в том числе военно-морские у побережья Норвегии. Масштабы, частота и сложность этих маневров увеличиваются", - сказал замглавы МИД. В связи с этим он добавил, что, по оценке Норвегии, Россия продолжает размещать в Арктике новейшие вооружения, включая "обладающие большим потенциалом подводные лодки и новые ракетные технологии". "Мы за этим внимательно следим", - констатировал дипломат.

Призыв к большей открытости

При этом Халворсен заверил, что Осло не усматривает угрозы безопасности Норвегии в военной деятельности России в Арктике. "Мы не рассматриваем российский военный потенциал на Севере как направленный конкретно против Норвегии", - указал представитель МИД.

Однако этот потенциал, как полагает Халворсен, "действительно представляет стратегический вызов НАТО". "И мы призываем Россию демонстрировать больше открытости в своих учениях, в том числе при внезапных проверках боевой готовности. Если Россия серьезно настроена на сокращение напряженности и недопущение недопониманий в регионе, то ей следует демонстрировать такую же открытость и подавать уведомления такого же уровня, как НАТО в своих учениях и деятельности", - убежден статс-секретарь.

Как сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров нанесет визит в Норвегию 25 октября по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии. По ее словам, министры планируют обсудить состояние двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах и ряд ключевых вопросов по международной повестке дня. Кроме того, шеф российской дипломатии примет участие в совместных юбилейных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Северной Норвегии.

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