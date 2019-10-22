Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен отметил, что, по мнению Осло, с Москвой следует поддерживать политический диалог, несмотря на разногласия

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Во-первых, рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем", - заявил заместитель руководителя норвежского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос аудитории.

При этом Халворсен отметил, что, по мнению Осло, с Москвой следует поддерживать политический диалог, несмотря на разногласия. В связи с этим дипломат напомнил, что на днях в Киркенесе состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Сёрейде. "Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области. Так что министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде встретится с Сергеем Лавровым в Киркенесе - северном пограничном городе Норвегии - позднее на текущей неделе в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной армией <...> Северной Норвегии от нацистской оккупации в 1944 году", - сказал Халворсен.

Постоянный фактор внешней политики

Как он признал, отношения с Россией "являются постоянным фактором норвежской внешней политики".

"У нас протяженная общая граница на суше и на море. И это означает, что между нами существует ряд вопросов, которые могут эффективно решаться только путем практического и прагматического сотрудничества. Норвегия поддерживает тесный контакт с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Наше двустороннее сотрудничество на Севере продолжается и в целом работает хорошо в таких сферах, как регулирование рыболовства, охрана окружающей среды, ядерная безопасность, сотрудничество береговой охраны, пограничный контроль, поиск и спасение на море. Кроме того, важным остается сотрудничество между людьми на границе длиной 198 км между Россией и Норвегией", - заявил Халворсен.

Вместе с тем, с его точки зрения, принимать во внимание надо и "военно-стратегическое измерение региона". "В последние годы Россия наращивает свои военные учения, в том числе военно-морские у побережья Норвегии. Масштабы, частота и сложность этих маневров увеличиваются", - сказал замглавы МИД. В связи с этим он добавил, что, по оценке Норвегии, Россия продолжает размещать в Арктике новейшие вооружения, включая "обладающие большим потенциалом подводные лодки и новые ракетные технологии". "Мы за этим внимательно следим", - констатировал дипломат.

Призыв к большей открытости

При этом Халворсен заверил, что Осло не усматривает угрозы безопасности Норвегии в военной деятельности России в Арктике. "Мы не рассматриваем российский военный потенциал на Севере как направленный конкретно против Норвегии", - указал представитель МИД.

Однако этот потенциал, как полагает Халворсен, "действительно представляет стратегический вызов НАТО". "И мы призываем Россию демонстрировать больше открытости в своих учениях, в том числе при внезапных проверках боевой готовности. Если Россия серьезно настроена на сокращение напряженности и недопущение недопониманий в регионе, то ей следует демонстрировать такую же открытость и подавать уведомления такого же уровня, как НАТО в своих учениях и деятельности", - убежден статс-секретарь.

Как сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров нанесет визит в Норвегию 25 октября по приглашению главы внешнеполитического ведомства Норвегии. По ее словам, министры планируют обсудить состояние двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах и ряд ключевых вопросов по международной повестке дня. Кроме того, шеф российской дипломатии примет участие в совместных юбилейных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Северной Норвегии.

В новость были внесены изменения (19:00 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Следствие подозревает бывшего спикера парламента Армении Баблояна в узурпации власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС