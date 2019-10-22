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В США заявили, что не добиваются свержения Асада

В то же время, по словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, Вашингтон не будут вести с нынешним президентом республики переговоры

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не добиваются свержения президента Сирии Башара Асада, но не собираются вести с ним переговоры об урегулировании ситуации в его стране. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Наша позиция заключается в том, что мы не ведем переговоры с Асадом. Тем не менее Асад является частью переговоров под эгидой ООН, которые мы поддерживаем в рамках [резолюции Совета Безопасности] 2254", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По словам Джеффри, американская администрация, несмотря на обозначенную им позицию, не вынашивает замыслов свержения нынешнего лидера Сирии. "И, поскольку я участвовал в ходе своей карьеры в одной или двух авантюрах по смене режима, могу сказать, что в данном случае речь идет о совершенно другом. Наша идея не сводится к тому, чтобы свергнуть Асада", - сказал американский дипломат.

Теги
СШАСирияАсад, Башар Хафез
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