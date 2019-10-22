СМИ: правительство Британии подтвердило, что объявит выборы, если ЕС отсрочит Brexit

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании после голосования во вторник в парламенте подтвердило, что поставит вопрос о проведении досрочных выборов, если Евросоюз предоставит стране трехмесячную отсрочку Brexit. Об этом сообщила политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра.

Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии обсудили и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на это заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза согласиться на перенос по запросу Лондона на 31 января 2020 года даты выхода Великобритании из состава сообщества. При этом сам Джонсон выступает категорически против отсрочки. Упомянутый же Туском запрос на перенос даты Brexit он направил в Брюссель лишь потому, что это обязал его сделать принятый под давлением оппозиции закон.

Британское законодательство позволяет осуществить внеочередные выборы через 25 рабочих дней после того, как за их проведение выскажутся две трети депутатов Палаты общин. В сентябре премьер уже намеревался объявить досрочные выборы, однако оппозиция отвергла предложение, пообещав согласиться на это лишь в случае, если страна не выйдет из ЕС без сделки 31 октября, а при риске такого сценария премьер-министр попросит отсрочки. Таким образом, голосование в стране может состояться уже до конца года.