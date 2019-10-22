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Саммит Россия – Африка

Ас-Сиси обсудит с Путиным авиасообщение, инвестиции, оборону и торговый обмен

По словам представителя канцелярии главы Египта Бассам Рады, переговоры будут сосредоточены на российских инвестициях в инфраструктуру Африки и видении республики будущего развития континента

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси планирует обсудить в среду с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Россия - Африка в Сочи укрепление стратегических отношений, инвестиции в инфраструктуру Африки и сотрудничество в области безопасности. Об этом, как передает издание Al-Watan, заявил официальный представитель канцелярии главы Египта Бассам Рады сопровождающим его в поездке египетским журналистам.

"Президенты обсудят пути укрепления стратегических отношений между двумя странами, которые были подтверждены всеобъемлющим соглашением о стратегическом сотрудничестве, подписанным в октябре 2018 года (Договор между Россией и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве - прим. ТАСС), - сказал он. - Египетско-российские отношения разнообразны и охватывают все сферы политики, экономики, торговли, безопасности и культуры. РФ инвестирует в крупные проекты, в том числе в Российскую промышленную зону к востоку от Суэцкого канала, первую возводимую за ее пределами".

По словам представителя канцелярии, переговоры будут сосредоточены на российских инвестициях в инфраструктуру Африки и видении Египта вопросов развития континента, сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом в свете событий на Ближнем Востоке, позволивших террористам проникнуть в другие регионы.

"Россия, которая разделяет озабоченность Египта по поводу террористических угроз, взаимодействует с ним в области безопасности посредством обмена информацией и военного сотрудничества в целях противодействия им", - указал Бассам Рады, отметив, что лидеры также будут обсуждать ход переговоров о возобновлении авиасообщения РФ с египетскими туристическими зонами, реализации проекта АЭС "Эд-Дабаа" и путях расширения торгового обмена, в том числе об увеличении египетского экспорта, в дополнение к продвижению сотрудничества в области обороны и транспорта.

Речь президента на экономическом форуме

Говоря о предстоящем выступлении ас-Сиси на открытии экономического форума, Рады указал на то, что оно будет сосредоточено на видении Египта в отношении "укрепления российско-африканских отношений, особенно в области торговли и инвестиций, в рамках целей повестки Африканского союза до 2063 года".

"В последние десятилетия крупные державы извлекали большую выгоду из Африки в одностороннем порядке и в своих интересах, что не приносило пользы ее народам, однако сегодня инвестиции здесь основаны на твердых принципах общего и сбалансированного интереса и уважения, - отметил он. - Россия ведет долгую историю поддержки освободительных движений на континенте, однако после распада Советского Союза эти выдающиеся отношения пострадали, но она стремилась вернуть эти связи в нужное русло".

Встреча на высшем уровне

Как отметил Рады, в заключительном коммюнике российско-африканской встречи на высшем уровне основное внимание планируется уделить "всем аспектам сотрудничества между двумя сторонами". "Будут определены направления этого сотрудничества, в том числе будущий механизм проведения саммита и координации политических позиций на международном уровне, - сказал он. - Кроме того, это касается активизации сотрудничества между структурами безопасности для противодействия угрозам терроризма и контроля за границами государств континента, продвижения торгово-экономического взаимодействия, совместных инвестиций и сотрудничества в области образования, научных исследований, культуры и искусства, а также расширения связей между научно-исследовательскими центрами двух сторон в сфере борьбы с эпидемиями, стихийными бедствиями и опустыниванием".

Саммит

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
ЕгипетРоссияСаммит Россия – Африка
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