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Власти Ливана не собираются вводить чрезвычайное положение из-за акций протеста

БЕЙРУТ, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Ливана не собирается вводить чрезвычайное положение в стране из-за продолжающихся шестой день подряд массовых акций протеста. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Саада Харири.

"У правительства нет намерений объявлять чрезвычайное положение, и демонстрантам разрешено использовать для своих митингов площади в центре Бейрута", - указывается в документе, переданном во вторник телеканалом "Аль-Хадас". Однако ливанские власти считают недопустимым перекрытие автострад на въездах в столицу, что парализует жизнь города. Поэтому, как сообщается в заявлении, МВД республики дано указание разблокировать все основные дороги, которые связывают Бейрут с провинциями. Армия Ливана окажет содействие полиции в выполнении этой задачи.

Советник премьер-министра Надим аль-Мунла подтвердил газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что в составе коалиционного кабинета скорее всего будут проведены перестановки. "Этот вопрос будет решен в ближайшие дни с учетом предложений, поступивших от политических фракций, входящих в правительство", - сказал он.

Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", в среду состоится совещание министров социально-экономического блока коалиционного кабинета, которое будет посвящено обсуждению проекта закона о возвращении незаконно присвоенных государственных средств. Такое требование настойчиво выдвигают участники протестного движения.

Большая группа демонстрантов блокировала сейчас здание Центробанка Ливана, перекрыв движение по улице Хамра - основной торговой артерии в западной части Бейрута. Активисты скандируют лозунги, призывая к ответу бывших и нынешних министров, которых они обвиняют в коррупции.

Ранее на митинге в центре Бейрута демонстранты отвергли антикризисный план, разработанный кабинетом Саада Харири в ответ на волну массовых протестов, охвативших страну. "Мы не снимаем нашего требования об отставке этого правительства, роспуске парламента и проведении досрочных выборов", - заявили участники митинга.

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