ОБСЕ надеется, что США будут придерживаться Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. ОБСЕ надеется, что США будут и дальше придерживаться Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил во вторник ТАСС генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

"Мы видели лишь слухи в СМИ [о выходе США из договора], но к настоящему времени [нет] ничего, выглядящего достоверным, - сказал Гремингер. - Пока нет ничего определенного, я бы не стал дальше комментировать".

На вопрос, войдет ли тема выполнения ДОН в повестку переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым 31 октября в Москве, он ответил: "Я полагаю, если вы знаете больше, это может быть в повестке". "Но в настоящее время я читал лишь то, что и вы. Само собой, я надеюсь, что США будут и дальше придерживаться этого очень важного инструмента в нашей архитектуре контроля над вооружениями", - отметил генсекретарь.

По словам собеседника агентства, на встрече с Лавровым будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая Иран, Украину, противодействие транснациональным вызовам и бюджет ОБСЕ.

О том, что американская администрация изучает вариант выхода из Договора по открытому небу, заявил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк). Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

О Договоре

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения Договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.