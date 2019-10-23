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Палата представителей Конгресса приняла законопроект о допинговом сговоре

Ранее законопроект единогласно одобрил юридический комитет

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте нижней палаты.

Ранее законопроект о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к преступным сговорам с целью применения допинга и других запрещенных веществ для получения преимуществ в крупных спортивных состязаниях, единогласно одобрил юридический комитет. Теперь документ должен пройти соответствующие процедуры в Сенате.

Законопроект получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Эта инициатива предполагает "введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов", а также "возмещение ущерба для жертв таких сговоров". Кроме того, законопроект предусматривает "предоставление защиты информаторам от ответных мер против них".

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