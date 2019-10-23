Трамп опроверг сведения о том, что хотел назначить Мнучина главой аппарата Белого дома

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник опроверг информацию СМИ о том, что он якобы рассматривал возможность назначить министра финансов страны Стивена Мнучина или своего старшего советника Келлиэнн Конуэй на пост руководителя аппарата Белого дома. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Неправда, никогда даже не обсуждал этот вопрос с Келлиэнн Конуэй или Стивеном Мнучиным. Только больше лживых новостей!" - написал президент.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава государства рассматривал возможность отправить в отставку исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни и назначить на его место Мнучина или Конуэй. По данным агентства, Трамп недоволен работой Малвэни.