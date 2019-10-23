Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп опроверг сведения о том, что хотел назначить Мнучина главой аппарата Белого дома

Также президент США заявил, что не хотел назначать на эту должность своего старшего советника Келлиэнн Конуэй

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник опроверг информацию СМИ о том, что он якобы рассматривал возможность назначить министра финансов страны Стивена Мнучина или своего старшего советника Келлиэнн Конуэй на пост руководителя аппарата Белого дома. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Неправда, никогда даже не обсуждал этот вопрос с Келлиэнн Конуэй или Стивеном Мнучиным. Только больше лживых новостей!" - написал президент.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава государства рассматривал возможность отправить в отставку исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни и назначить на его место Мнучина или Конуэй. По данным агентства, Трамп недоволен работой Малвэни.

Теги
СШАТрамп, ДональдМнучин, Стивен
Реклама на ТАСС
Сеул и Вашингтон обсуждают проблему финансирования американских войск в Южной Корее
Содержание американского военного контингента обходится примерно в $5 млрд в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС