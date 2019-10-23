Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе. Об этом говорится в среду в заявлении пресс-службы Зеленского.

"Лидеры стран согласились, что "нормандский формат" сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча [лидеров "нормандской четверки"] должна быть проведена в ближайшем будущем", - говорится в сообщении по итогам встречи Зеленского и Штайнмайера в Токио.

При этом украинский лидер считает, что "Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки".

"Ведь все преграды [для ее проведения] устранены", - сказал Зеленский.

В пресс-службе сообщили, что на встрече стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что достижение мира в регионе и завершение кровопролития является для него и его "безусловным приоритетом". Зеленский поблагодарил своего коллегу за прилаженные усилия для политико-дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе и постоянное внимание к вопросу "восстановления территориальной целостности Украины", а также пригласил президента ФРГ посетить Украину. Президенты обеих стран находятся в Японии с рабочим визитом, в рамках которого они приняли участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в минувший вторник, что процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон". Он не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь.