WikiLeaks опубликовала доклад, подвергающий сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии

ГААГА, 23 октября. /ТАСС/. Расследование Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года велось с использованием неприемлемых методов работы, направленных на то, чтобы подогнать доклад под предопределенные заключения. Об этом говорится в заключении специальной независимой комиссии, которая ранее провела встречу с одним из членов следственной группы ОЗХО. Выводы специалистов опубликованы в среду на портале WikiLeaks.

"Основываясь на развернутой презентации информатора, включавшей электронные письма, текстовые сообщения и скрытые предварительные доклады, мы единогласно выражаем обеспокоенность неприемлемыми методами работы, используемыми при расследовании инцидента, - подчеркнули эксперты. - Представленные доказательства убедили нас в том, что ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах свидетелей была скрыта, по всей видимости, с целью поддержки предопределенных заключений".

Кроме того, специалистам стало известно о "вызывающих тревогу попытках отстранить некоторых инспекторов от расследования и помешать их попыткам высказать обоснованные опасения, обратить внимание на отступления от правил или даже выразить отличные мнения или оценки", то есть, по сути, воспользоваться своими правами, предусмотренными Конвенцией о запрещении химического оружия и направленными на обеспечение независимости и авторитетности докладов организации.

"Убедительные доказательства неподобающих действий в расследовании ОЗХО по инциденту с возможным применением химического оружия в Думе подтвердили сомнения и подозрения, которые были у меня и ранее, - отметил член независимой комиссии, бразильский дипломат Хосе Бустани, являвшийся первым генеральным директором ОЗХО с 1997 по 2002 год. - То, что сообщалось в международной прессе, не имело смысла. Даже официальные доклады по результатам расследования представлялись в лучшем случае противоречивыми. Теперь картина более ясна, однако она вызывает серьезные беспокойства".

Новое расследование?

С учетом данных фактов специалисты призвали ОЗХО "разрешить всем инспекторам, которые принимали участие в расследовании инцидента в Думе, сообщить о своих отличных наблюдениях на подходящем форуме государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия". При этом сделать это они должны "без страха ответных мер или даже цензуры".

В дополнение независимая комиссия ожидает, что организация "заново проведет расследование инцидента в Думе с целью выяснения того, что же произошло на самом деле". Это, по словам экспертов, "должно способствовать восстановлению доверия к ОЗХО" и ее "приверженности к открытости, беспристрастности и независимости".

Специальная независимая комиссия была создана фондом Courage, основанном в 2013 году по инициативе WikiLeaks. В ее состав вошли специалисты в области разоружения, международного права, журналистики, военных операций, медицины и разведки. Встреча с информатором прошла 15 октября в Брюсселе.

Химатака в Думе

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

Доклад ОЗХО объемом более 100 страниц был распространен 1 марта среди государств - членов организации и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждается, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.