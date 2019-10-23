Президент Азербайджана освободил от должности руководителя своей администрации

БАКУ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил в среду Рамиза Мехтиева от должности руководителя своей администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Освободить Рамиза Энвер оглы Мехтиева от должности руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Другим распоряжением Алиев удостоил Мехтиева высшей награды страны - ордена "Гейдар Алиев" за "многолетние особые заслуги в области госуправления и развития науки".

81-летний Мехтиев занимал пост руководителя администрации президента Азербайджана с 1995 года, является действительным членом Академии наук страны.