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Болсонару отдал распоряжение армии готовиться к протестам

Президент Бразилии обсудил с министром обороны возможность повторения в стране волнений, аналогичных тем, которые происходят в Чили

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару готов применить армию для защиты правопорядка в случае повторения народных волнений в стране. Об этом сообщило в среду издание O Antagonista, со ссылкой на заявление главы государства.

"Нельзя, чтобы нас застали врасплох, мы способны предвидеть проблемы. Я обсуждал с министром обороны возможность повторения волнений, аналогичных тому, что случались [в Бразилии] в прошлом, и тем, что сейчас происходят в Чили, и мы готовимся применить статью 142 [Конституции Бразилии "О Вооруженных силах" - прим. ТАСС], в которой говорится об охране правопорядка", - приводит издание слова президента.

24 марта президент Болсонару поручил провести в воинских частях страны 31 марта "подобающие мероприятия" в память о государственном перевороте 1964 года, когда в результате свержения президента Жуау Гуларта частью вооруженных сил в стране был установлен режим военной диктатуры, цензура СМИ, отменены прямые выборы главы государства. Как пояснил позже пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус, президент считает начавшиеся в тот день события не военным переворотом, а проявлением солидарности гражданского населения и военных перед лицом опасности. Инициатива главы государства вызвала острую полемику в обществе и стала объектом осуждения со стороны правозащитных организаций.

Вступивший в должность главы государства 1 января 2019 года Болсонару был избран на этот пост от Социал-либеральной партии. Его мандат рассчитан на 4 года. В детстве политик учился в Кадетской подготовительной школе сухопутных войск, позже окончил Военную академию, служил в артиллерии и десантных войсках. Завершил военную карьеру в звании капитана в 1988 году.

Болсонару придерживается ультраправых консервативных взглядов - выступает против абортов, легализации наркотиков, однополых браков, политики открытых дверей по отношению к иммигрантам, крайне негативно настроен к предоставлению прав представителям ЛГБТ-сообщества, высказывается за введение смертной казни и пожизненного заключения (в Бразилии оба вида наказания запрещены). Одним из первых указов Болсонару на посту президента в стране упрощен порядок получения разрешения на владение оружием.

Теги
БразилияЧилиБолсонару, Жаир
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