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Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев будет наблюдать за парламентскими выборами в Белоруссии

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что в целом в качестве международных наблюдателей на выборы в Палату представителей уже аккредитованы 386 граждан иностранных государств

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Центральную избирательную комиссию Российской Федерации на парламентских выборах в Белоруссии в качестве международного наблюдателя представит заместитель ее председателя Николай Булаев. Об этом сообщила в среду председатель Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина в ходе интернет-брифинга.

"Из Российской Федерации [приедет] зампред российского ЦИК Николай Булаев", - отметила глава белорусского ЦИК.

Ермошина проинформировала, что в целом от зарубежных избирательных комиссий уже аккредитовано 12 наблюдателей, некоторые подтвердили свой приезд устно. "Попросили об аккредитации наши болгарские коллеги, приедут наши коллеги из Украины, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Армении", - сказала глава ЦИК республики.

Она сообщила, что в целом к настоящему времени в качестве международных наблюдателей аккредитовано 386 граждан иностранных государств. "Больше всего наблюдателей (332 - прим. ТАСС) аккредитовала миссия от СНГ, часть которых постоянно работает с начала сентября", - сказала Ермошина. Также, по ее словам, уже постоянно действует миссия от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, от которой аккредитованы 42 наблюдателя.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в палате претендует 560 кандидатов.

Теги
БелоруссияРоссияБулаев, Николай Иванович
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