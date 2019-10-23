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Кризис на Украине

В ДНР уничтожили два беспилотника ВСУ

В Народной милиции республики сообщили, что один из них использовался для воздушной разведки в районе поселка Крутая Балка во время пребывания там наблюдателей ОБСЕ

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых использовался для воздушной разведки в районе поселка Крутая Балка (вблизи Ясиноватой) во время пребывания там наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщило в среду Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на заявление Народной милиции.

"За сутки нами уничтожено два украинских беспилотника, один из которых - типа "Фантом" - использовался для корректировки обстрелов по Коминтерново, а второй - типа "Фурия" - кружил над районом поселка Крутая Балка во время нахождения там международных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Как отмечает ДАН, 22 октября власти ДНР сообщали о крушении беспилотника армии Украины, использовавшегося для наблюдения за действиями СММ ОБСЕ в районе участка разведения войск в Петровском. В Донецке выразили обеспокоенность повышенным вниманием ВСУ к мониторинговой миссии.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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