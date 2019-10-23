СМИ: сирийская армия перебросила дополнительную военную технику на север страны

ТАСС, 23 октября. Сирийские правительственные силы перебросили в среду дополнительные единицы военной техники в провинции Ракка и Хасеке, расположенные на севере Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По его сведениям, армия ставит своей задачей укрепление занимаемых позиций в указанных провинциях.

"Колонны танков и боевых машин сирийской армии вошли на территорию провинций Ракка и Хасеке с целью укрепления позиций правительственных сил в районе", - говорится в сообщении агентства.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября агентство SANA сообщило о том, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. В течение следующих нескольких дней сирийская армия без боя заняла ряд городов и населенных пунктов, находящихся в курдских районах. В их числе Табка, Манбидж, Ракка и Кобани. 17 октября подразделения сирийской армии вышли к границе с Турцией.