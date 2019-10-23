Генсек НАТО убежден в возможности договориться с Россией о контроле над вооружениями

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что альянс должен продолжать работать с Россией по контролю над вооружениями и что в долгосрочной перспективе удастся добиться результата на этом направлении. Об этом он заявил в среду на экспертной конференции по разоружению в Брюсселе.

"Россия наш сосед, и мы продолжим работать с РФ по вопросам контроля над вооружениями. Мы всегда должны быть готовы сесть за стол переговоров и улучшать отношения с соседями. Я был и остаюсь убежден, что в долгосрочной перспективе возможно установить контроль над вооружениями. Я не могу сказать вам, когда это произойдет, через год, два, пять или десять лет. Но я абсолютно уверен, что нам это удастся, что это возможно", - сказал он.

Он выразил уверенность, что "любые рационально мыслящие главы государств заинтересованы в установлении контроля над вооружениями, поскольку альтернатива - очень опасна и требует больших затрат".

В то же время, генсек НАТО в очередной раз отверг предложение России ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, заявив, что по мнению НАТО Россия уже развернула такие системы в своей европейской части. В целом, говоря о расторгнутом Вашингтоном Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, он в очередной раз возложил всю ответственность за выход США из этого договора на Россию, которая якобы "создала и развернула ракеты, запрещенные этим договором".