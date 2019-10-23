Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек НАТО убежден в возможности договориться с Россией о контроле над вооружениями

Йенс Столтенберг считает, что "любые рационально мыслящие главы государств заинтересованы в установлении контроля над вооружениями, поскольку альтернатива - очень опасна и требует больших затрат"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что альянс должен продолжать работать с Россией по контролю над вооружениями и что в долгосрочной перспективе удастся добиться результата на этом направлении. Об этом он заявил в среду на экспертной конференции по разоружению в Брюсселе.

"Россия наш сосед, и мы продолжим работать с РФ по вопросам контроля над вооружениями. Мы всегда должны быть готовы сесть за стол переговоров и улучшать отношения с соседями. Я был и остаюсь убежден, что в долгосрочной перспективе возможно установить контроль над вооружениями. Я не могу сказать вам, когда это произойдет, через год, два, пять или десять лет. Но я абсолютно уверен, что нам это удастся, что это возможно", - сказал он.

Он выразил уверенность, что "любые рационально мыслящие главы государств заинтересованы в установлении контроля над вооружениями, поскольку альтернатива - очень опасна и требует больших затрат".

В то же время, генсек НАТО в очередной раз отверг предложение России ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, заявив, что по мнению НАТО Россия уже развернула такие системы в своей европейской части. В целом, говоря о расторгнутом Вашингтоном Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, он в очередной раз возложил всю ответственность за выход США из этого договора на Россию, которая якобы "создала и развернула ракеты, запрещенные этим договором".

Теги
СШАРоссияСтолтенберг, Йенс
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Президент ДР Конго поблагодарил Россию за поддержку позиции страны на площадке ООН
Феликс Чисекеди отметил, что президент России Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил его со вступлением в должность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС