Президент ДР Конго поблагодарил Россию за поддержку позиции страны на площадке ООН

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду выразил благодарность РФ за поддержку официальной позиции государства на заседаниях Совета Безопасности ООН.

"Большое спасибо за ваши усилия на площадке ООН, каждый раз, когда рассматриваются вопросы в Совете Безопасности ООН, Россия всегда поддерживает официальную позицию нашей страны, и мы хотели бы, чтобы такая практика продолжалась", - сказал он

Кроме того, Чисекеди отметил, что Путин первым из мировых лидеров поздравил его со вступлением в должность. "Это подтверждение того, что вы были с нами в первые часы нашей независимости", - добавил он.

Чисекеди 20 января был официально объявлен Конституционным судом ДРК победителем в президентских выборах от оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс".