Операция Турции в Сирии будет в центре внимания на встрече министров обороны стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Операция Турции на северо-востоке Сирии обещает стать центральной темой открывающейся в четверг плановой двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи, министры, в частности, обсудят инициативу главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международных миротворческих сил для контроля зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Дискуссия обещает быть сложной, что признал Столтенберг, отметив наличие между странами НАТО серьезных разногласий по поводу ситуации в САР.

Среди других тем наиболее важной станет принятие пакета требований к правительствам стран альянса по обеспечению безопасности национальных систем телекоммуникаций и проектируемых сетей пятого поколения, включая их защиту от чрезмерных иностранных инвестиций и от установления над ними иностранного контроля. Главы оборонных ведомств в очередной раз поднимут тему необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 2% от ВВП для закупок новой военной техники, оценят уровень готовности своих сил в Европе для сдерживания России, а также обсудят операцию в Афганистане, которую НАТО ведет уже почти 18 лет.

Инициатива ФРГ после российского-турецкого саммита

Столтенберг, представляя повестку встречи, сосредоточил внимание на необходимости проработать предложение германского министра по Сирии. Крамп-Карренбауэр в понедельник заявила, что собирается выступить на встрече с инициативой создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Свое предложение она согласовала с канцлером Ангелой Меркель.

В среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что германская инициатива не актуальна после решений прошедшего 22 октября саммита России и Турции, реализация которых уже началась. По его словам, благодаря российско-турецким договоренностям "удалось разрядить очаг напряженности, наметить путь по выходу из труднейшей ситуации".

По итогам встречи в Сочи был принят меморандум, предполагающий ввод российской военной полиции и сирийской армии в районы, граничащие с зоной проведения операции "Источник мира", которую Анкара начала в Сирии 9 октября. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Генсек НАТО, отвечая в Брюсселе на вопрос об утрате позиций США и успехе мирных инициатив России, отказался оценивать принятые на саммите в Сочи решения, сочтя подобные оценки преждевременными. Вместе с тем он высоко оценил более ранние договоренности Турции и США, которые, по его словам, "привели к спаду уровня насилия в Сирии".

В свою очередь постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон "позитивно оценивает" идею создания "международных европейских миротворческих сил для обеспечения зоны безопасности на северо-востоке Сирии", однако вряд ли будет участвовать в ее реализации.

Телекоммуникации под колпаком

Столтенберг также сообщил, что министры согласуют пакет требований по обеспечению надежности национальных систем телекоммуникаций и проектируемых сетей пятого поколения в мирное и военное время. По его словам, национальные власти и силовые структуры должны в условиях кризиса получать приоритетный доступ к системам связи. НАТО намерена потребовать от частных операторов сотовых сетей гарантий по приоритетному обслуживанию правительств.

Вопрос разработки общенатовских требований безопасности к телекоммуникационным сетям будет обсуждаться на расширенной встрече министров обороны альянса с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также глав оборонных ведомств входящих в ЕС, но не входящих в НАТО Финляндии и Швеции.

В 2018 году НАТО разработала свои требования к транспортной инфраструктуре государств альянса, которая должна гарантировать, что ключевые автотрассы, железнодорожные магистрали, порты, мосты и туннели стран альянса должны быть способны пропускать любые виды тяжелой наземной боевой техники НАТО. Финансирование выполнения этих критериев стало основной задачей программы постоянного структурированного оборонного партнерства ЕС.