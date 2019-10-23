Reuters: США поддерживают призыв протестующих к проведению экономических реформ в Ливане

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают призыв участников протестных акций в Ливане к проведению в стране экономических реформ с целью искоренения коррупции. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

"Народ Ливана разочарован. Толпы, которые выходят [на улицы страны], многочисленны, и люди хотят видеть реальные дела [со стороны властей]. Правительство США поддерживает их призыв к принятию мер по проведению реформ для борьбы с коррупцией", - отметил дипломат.

По его словам, ливанский народ "небезосновательно возмущен" своим правительством из-за его отказа бороться с коррупцией. "Это не новая проблема. Экономический кризис, с которым в настоящее время сталкивается Ливан, приближался не спеша", - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

На просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию в Ливане в пресс-службе Госдепартамента ответили: "Протесты отражают давние требования ливанского народа о проведении экономических реформ и ликвидации широко распространенной коррупции".

В Ливане колонны демонстрантов пришли во вторник к зданию центробанка, где потребовали отставки его управляющего Риада Саляме. Активисты блокировали движение по улице Хамра - основной торговой артерии в западной части Бейрута. В ходе акции протеста они скандировали лозунги, призывая к ответу бывших и нынешних министров, которых они обвинили в коррупции. Участники протестного движения также ворвались в здание государственного телеканала Tele Liban и потребовали от репортеров достоверно освещать их акции протеста.

Ранее на митинге в центре Бейрута демонстранты отвергли антикризисный план, одобренный в понедельник коалиционным кабинетом премьер-министра Саада Харири в ответ на волну массовых протестов, охвативших страну. Демонстранты повторили свои требования об отставке правительства, роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Как сообщил телеканал "Аль-Хадас", участники митинга объявили, что будут продолжать находиться на площадях столицы до выполнения их требований.