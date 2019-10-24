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СМИ: президент Ливана обратится с речью к народу

Мишель Аун выступит с обращением после продолжающихся неделю митингов

БЕЙРУТ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун выступит в четверг с обращением к народу после продолжающихся неделю антиправительственных акций в Бейруте и других городах страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства, переданном телеканалом Al-Manar.

Речь Ауна прозвучит спустя два дня после того, как коалиционный кабинет премьер-министра Саада Харири утвердил программу экстренных мер по стабилизации экономики Ливана в ответ на массовое недовольство населения. Участники протестного движения отвергли намеченные властями реформы, потребовав ухода правительства в отставку, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Источник в президентском дворце Баабда сообщил газете Daily Star, что глава республики в своей речи "предложит народу пути решения политического кризиса". "Одним из рассматриваемых вариантов является проведение перестановок в правительстве", - отметил источник.

В среду главы христианских церквей Ливана провели совещание в резиденции маронитского патриарха Бишара Райи в Бкерке. В совместном обращении духовные лидеры христианских общин отметили, что "трудные жизненные обстоятельства толкнули людей к уличным протестам". "Народное выступление носит экстраординарный характер и охватывает выходцев из всех религиозных общин, - говорится в документе. - Это требует от властей занятия исторической позиции и принятия чрезвычайных мер".

Попытки ливанской армии в среду разблокировать перегороженные демонстрантами автострады и улицы в Бейруте и других городах имели пока ограниченный успех. В ряде мест военнослужащие были вынуждены применить силу, рукопашные стычки произошли в районе Джаль-эд-Диб в окрестностях столицы и Сайде. Командование армии обратилось к активистам с призывом отказаться от акций саботажа, которые парализуют экономику страны.

Несмотря на проливной дождь, в центр Бейрута в ночные часы снова пришли тысячи демонстрантов. У стен правительственного дворца они скандировали лозунги, призывая к ответу министров и бывших политиков, обвиняемых в коррупции. В четверг в стране продолжится всеобщая забастовка.

Теги
ЛиванАун, Мишель
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