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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине

СМИ: исполнитель теракта в Берлине в 2016 году мог планировать атаку на дом Ангелы Меркель

Сотрудники правоохранительных органов нашли в телефоне террориста его селфи на фоне дома канцлера Германии и фото Берлинского собора

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Тунисец Анис Амри, устроивший теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года, изначально мог планировать атаки и на другие цели в Германии. Как сообщил в четверг телеканал ARD, в телефоне злоумышленника правоохранительные органы обнаружили сделанное им селфи у дома канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.

Снимок был сделан в октябре 2016 года. Следователи также обнаружили фото Берлинского собора. Не исключено, что Амри "рассматривал собор как потенциальную цель для теракта", считают в правоохранительных органах.

19 декабря 2016 года Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на площади Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияТеракт на рождественской ярмарке в Берлине
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