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Президент Ливана заявил о готовности к диалогу с протестующими

Мишель Аун назвал одобренный правительством план экстренных антикризисных мер "первым шагом по спасению Ливана и отдалению от него угрозы экономического и финансового коллапса"

БЕЙРУТ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун заявил в четверг о своей готовности встретиться с представителями протестного движения, охватившего страну.

"Конструктивный диалог - наилучший путь спасения страны", - подчеркнул он в телеобращении к народу, которое транслировал телеканал Al Mayadeen.

"Я готов встретиться с протестующими и выслушать их требования, а также высказать свою позицию", - отметил он. Речь Ауна стала его первым публичным выступлением после продолжающихся неделю антиправительственных демонстраций в Бейруте и других городах страны.

"Наша политическая система нуждается в развитии, - отметил президент. - Однако реформы разрабатываются не на площадях, а в конституционных институтах". Аун назвал одобренный правительством в понедельник план экстренных антикризисных мер "первым шагом по спасению Ливана и отдалению от него угрозы экономического и финансового коллапса".

Теги
ЛиванАун, Мишель
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