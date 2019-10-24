В ДНР призвали Киев прекратить попытки исказить смысл минских соглашений

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова призвала представителей Украины прекратить попытки исказить смысл минских соглашений и изменить очередность шагов по их реализации.

"Представители Украины в свойственной для себя манере продолжают манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации, - говорится в ее комментарии, опубликованном в четверг Донецким агентством новостей (ДАН). - Заявляя, что вопросы безопасности должны быть решены раньше политических вопросов, Киев предпринимает попытку исказить смысл минских договоренностей и избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны сторонами конфликта внутри Украины, посредниками в его урегулировании и одобрены Советом Безопасности ООН".

Глава МИД ДНР вновь отметила, что Комплекс мер по реализации минских соглашений четко дает понять, что передача контроля над границей - это финальный шаг урегулирования конфликта, который может быть осуществлен только при условии выполнения всех предшествующих политических шагов. Она напомнила, что к ним относятся принятие постоянного законодательства об особом статусе в соответствии с параметрами, изложенными в Комплексе мер, закрепления особого статуса в Конституции и обеспечения недопущения преследования и наказания для участников конфликта.

"Призываем украинские власти прекратить ретранслировать неправильную трактовку минских соглашений, - заявила Наталья Никонорова. - Вместо этого необходимо приступить наконец к выполнению своих обязательств, при обязательном согласовании действий и инициатив с представителями Республик и ровно в том порядке, который закреплен Комплексом мер".

В среду Леонид Кучма на встрече с делегацией Европейской службы внешних связей вновь заявил, что решение вопросов безопасности в урегулировании ситуации на востоке Украины должно носить первоочередной характер и лишь после этого можно приступать к решению политических вопросов.