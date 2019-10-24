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Кризис на Украине

Суд Киева смягчил меру пресечения одному из экс-беркутовцев по делу "майдана"

Остальным фигурантам дела продлили арест до 22 декабря

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения одному из пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстрелах на "майдане", остальным фигурантам дела арест продлен до 22 декабря.

"Суд считает необходимым продолжить примененную ранее к Сергею Тамтуре меру пресечения в виде домашнего ареста, однако изменив его условия с круглосуточного ношения электронного средства контроля на ночной - с 22:00 до 6:00 следующих суток", - объявил председательствующий по делу судья Сергей Дячук.

Остальным фигурантам дела - бывшим заместителю командира киевского "Беркута" Олегу Янишевскому и трем бойцам спецроты Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Александру Маринченко продлили срок содержания под стражей до 22 декабря. Следующее заседание суда по данному делу состоится 5 ноября.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

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