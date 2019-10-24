Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Власти США не позволят боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление американский президент Дональд Трамп сделал в четверг на своей странице в Twitter.

"Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившейся ИГ заполучить эти месторождения", - написал американский лидер.