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Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Власти США не позволят боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление американский президент Дональд Трамп сделал в четверг на своей странице в Twitter.

"Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившейся ИГ заполучить эти месторождения", - написал американский лидер.

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