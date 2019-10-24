Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение досрочных выборов 12 декабря

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение внеочередных парламентских выборов 12 декабря. Об этом он заявил телеканалу ITV вечером в четверг после того, как провел заседание своего кабинета.

"Если депутаты хотят получить больше времени на то, чтобы изучить условия нашей великолепной сделки [с ЕС], они могут его получить, однако им придется согласиться на проведение выборов 12 декабря", - сказал премьер-министр, призвав оппозицию поддержать инициативу правительства на голосовании по соответствующему вопросу, которое может состояться уже в понедельник.

Ранее политический обозреватель Sky News Бет Ригби заявила, правительство Джонсона в понедельник предложит Палате общин проголосовать по вопросу о проведении внеочередных выборов в парламент страны.

"Только что завершилась встреча кабинета министров на Даунинг-стрит, 10. Ее участники воздерживаются от комментариев, однако главный партийный организатор [правящей Консервативной партии] Марк Спенсер сказал мне, что с высокой вероятностью в понедельник правительство выступит с предложением о внеочередных выборах. Впоследствии о том, что такой шаг готовится, мне сообщили и другие осведомленные источники", - сказала Ригби.