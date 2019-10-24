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Элисон Леклер станет новым послом Канады в России

На этой должности дипломат сменит Джона Кера, который работает в Москве с 2014 года

ОТТАВА, 24 октября. /ТАСС/. Кадровый дипломат Элисон Леклер назначена новым послом Канады в РФ. Об этом в четверг говорится в сообщении канадского МИД.

"Элисон Леклер назначена послом в Российской Федерации. Она заменит [на этом посту] Джона Кера", - сказали в ведомстве.

Леклер - выпускница Университета Йорка (Торонто). С 1987 года служит в канадском министерстве иностранных дел. Работала в Бразилии, Швеции и Швейцарии. С 2005 по 2009 год была директором департамента МИД по отношениям с Китаем, Монголией и Тайванем.

В Женеве с 2009 по 2014 годы занимала должность советника-посланника и заместителя постоянного представителя при ООН. С 2016 по 2019 годы работала в Министерстве иностранных дел Канады, занимая должность генерального директора департамента Арктики, Евразии и Европы. Была старшим представителем Канады в Арктическом совете.

На должности посла Канады в России дипломат сменит Джона Кера, который работает в Москве с 2014 года.

Леклер пока не ответила на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать ее назначение.

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КанадаРоссия
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