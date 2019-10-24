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Выборы президента США - 2020

В пятых общенациональных теледебатах демократов будут участвовать девять претендентов

В их числе, в частности, экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от Калифорнии Камала Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Условия для участия в пятых общенациональных теледебатах претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года выполнили девять человек. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

По решению Национального комитета Демократической партии США, в теледебатах могут принять участие лишь те претенденты, кто по итогам четырех общенациональных опросов заручился поддержкой как минимум 3% потенциальных избирателей или получил 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов. Кроме того, претенденты обязаны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 165 тыс. потенциальных избирателей.

По данным Elections Central, пока эти требования выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

Еще трое претендентов - бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард - выполнили лишь одно из требований, собрав пожертвования на свои кампании у 165 тыс. избирателей. По оценкам Elections Central, "с каждым днем снижается вероятность того, что они смогут добиться достаточной поддержки потенциальных избирателей для участия в дебатах".

Предстоящие теледебаты впервые будет вести группа журналистов телекомпании MSNBC и газеты The Washington Post, в составе которой будут только женщины. Конкретное место проведения теледебатов будет определено позднее, однако как правило, они проходят на территории университетов. Помимо предстоящих в ноябре теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести еще одно такое мероприятие в декабре и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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