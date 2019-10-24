Замначальника полиции Армении был снят с должности из-за его политических заявлений

ЕРЕВАН, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника полиции Армении Ованес Кочарян был освобожден от занимаемой должности из-за его высказываний о форме управления правоохранительной структуры. Как в четверг сообщает государственное информационное агентство "Арменпресс", об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Владимир Карапетян.

"Премьер-министр неоднократно заявлял, что служащие полиции и вооруженных сил должны быть вне политики и не должны делать заявлений политического характера. Форма управления полицией - вопрос политический", - отметил Карапетян.

22 октября замначальника полиции Ованес Кочарян заявил журналистам, что не согласен с инициативой парламента внести поправки в закон о полиции, предусматривающие политизацию должности начальника силового ведомства. "Я думаю, что начальником полиции должен быть человек, представляющий данную систему", - подчеркнул он.

На следующий день после этого заявления, 23 октября, Кочарян заявил, что уходит в отставку, а официальный указ президента Армена Саркисяна был опубликован в четверг.

Ованес Кочарян разные годы занимал высокие посты в правоохранительной системе. Заместителем начальника полиции он был назначен в мае 2018 года.