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Пенс: США считают Китай стратегическим и экономическим соперником

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Китай является стратегическим и экономическим соперником США. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Центре имени Вудро Вильсона.

"Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника", - сказал он.

По словам Пенса, Вашингтон считает, что за последний год Пекин не предпринял существенных действий для улучшения экономических отношений КНР и США. 

"Я должен сказать, что за год с момента моей речи в Гудзонском университете (в октябре 2018 года) Пекин все еще не предпринял существенных действий для улучшения наших экономических отношений", - сказал Пенс.

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