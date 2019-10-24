Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Командующий СДС: Трамп обещал сирийским курдам, что войска США надолго останутся в Сирии

Мазлюм Абди добавил, что сотрудничество между американскими войсками и отрядами СДС на востоке Евфрата продолжается

ТАСС, 24 октября. Президент США Дональд Трамп обещал сирийским курдам, что американские войска надолго останутся на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщило агентство Firat, заявил в четверг главнокомандующий коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские формирования, Мазлюм Абди.

"Трамп подтвердил мне, что американские войска останутся [на северо-востоке Сирии] надолго", - сказал Мазлюм. Он добавил, что в ходе проведенного телефонного разговора с американским президентом, они "обсудили дальнейшие шаги" сотрудничества.

По словам Мазлюма, "сотрудничество между американскими войсками и отрядами СДС на востоке Евфрата продолжается". Командующий коалиции добавил, что сирийские курды "попросят [американцев] избегать прошлых ошибок", имея в виду заявление Трампа о выводе американских частей из северо-восточных районов Сирии.

Мазлюм также отметил, что проблема содержащихся в спецлагерях боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и членов их семей "является ответственностью СДС и останется под контролем той силы, которая будет находиться на северо-востоке Сирии". "Турция не заинтересована в этом вопросе и не имеет к нему отношения", - добавил главнокомандующий СДС.

Теги
СШАСирияТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
В пятых общенациональных теледебатах демократов будут участвовать девять претендентов
В их числе, в частности, экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от Калифорнии Камала Харрис
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС