Командующий СДС: Трамп обещал сирийским курдам, что войска США надолго останутся в Сирии

ТАСС, 24 октября. Президент США Дональд Трамп обещал сирийским курдам, что американские войска надолго останутся на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщило агентство Firat, заявил в четверг главнокомандующий коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские формирования, Мазлюм Абди.

"Трамп подтвердил мне, что американские войска останутся [на северо-востоке Сирии] надолго", - сказал Мазлюм. Он добавил, что в ходе проведенного телефонного разговора с американским президентом, они "обсудили дальнейшие шаги" сотрудничества.

По словам Мазлюма, "сотрудничество между американскими войсками и отрядами СДС на востоке Евфрата продолжается". Командующий коалиции добавил, что сирийские курды "попросят [американцев] избегать прошлых ошибок", имея в виду заявление Трампа о выводе американских частей из северо-восточных районов Сирии.

Мазлюм также отметил, что проблема содержащихся в спецлагерях боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и членов их семей "является ответственностью СДС и останется под контролем той силы, которая будет находиться на северо-востоке Сирии". "Турция не заинтересована в этом вопросе и не имеет к нему отношения", - добавил главнокомандующий СДС.