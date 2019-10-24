Конгрессмен Тим Райан объявил о выходе из президентской гонки

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Конгрессмен от штата Огайо Тим Райан вышел из числа претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Об этом законодатель заявил на видео, размещенном в четверг на его сайте.

"Я объявляю сегодня о том, что выхожу из президентской гонки. После нескольких месяцев тяжелой работы я возвращаюсь домой к своей семье, друзьям и сообществу Огайо, чтобы переизбираться в Конгресс", - информировал Райан.

Член Палаты представителей не смог выполнить условия для участия в общенациональных теледебатах остальных претендентов от Демократической партии в сентябре и октябре. Добровольные пожертвования на предвыборную кампанию конгрессмена во втором квартале текущего года составили лишь $889 тыс. Ряд его соперников-однопартийцев набрал десятки миллионов долларов на эти же цели.

Первые теледебаты демократов прошли в Майами (штат Флорида) 26 и 27 июня. Пятые дебаты пройдут в ноябре, условия для участия в них выполнили девять человек: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.