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Анкара рассчитывает, что Вашингтон передаст Турции главнокомандующего СДС

Турецкое правительство считает Мазлюма Абди террористом

АНКАРА, 24 октября. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что Вашингтон передаст главнокомандующего коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди Анкаре, поскольку турецкое правительство считает его террористом. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

"Соединенные Штаты должны выдать Турции внесенного в "красный бюллетень" террориста под кодовым прозвищем Мазлюм. Министерство юстиции подготовит всю необходимую документацию [для направления соответствующего запроса]", - сказал он.

Президент Турции также подверг критике ряд стран, лидеры которых ранее провели переговоры с Абди. В четверг с главнокомандующим СДС пообщался президент США Дональд Трамп, по итогам глава Белого дома заявил, что он "действительно получил удовольствие от разговора с генералом Мазлюмом Абди".

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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