Нетаньяху назвал утечки в СМИ по обвинениям в его адрес "подрывом юридической системы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что утверждения 13-го канала израильского телевидения о том, что прокуратура намерена настаивать на предъявлении ему обвинений по трем делам о коррупции и злоупотреблениях, является "подрывом юридической системы". Соответствующее заявление глава кабмина еврейского государства опубликовал в Twitter.

"Сегодня (24 октября) очередная утечка на 13-м телеканале стала окончательным подрывом доверия к юридической системе страны. Премьер-министр именно потому и настаивал на том, чтобы досудебные слушания проводились в открытом режиме, чтобы и каждый гражданин Израиля, и юристы во всем мире могли увидеть, что эти дела - пустые перфорированные папки, в которых ничего нет", - написал Нетаньяху. Он также отметил, что не может понять, "когда именно им [работникам прокуратуры] удалось прочитать и проанализировать тысячи документов, которые адвокаты премьер-министра передали им только что" и опубликовал фотографию 20 внушительного размера папок, разложенных в четыре стопки. "Остается только надеяться, что юридический советник правительства [Авихай Мандельблит] не допустит несправедливости по сфабрикованным против премьера делам", - добавил он.

По утверждениям 13-го канала, Мандельблит, который является также генеральным прокурором, уже в воскресенье начнет консультации по возможной передаче дел против Нетаньяху в суд. По закону, решение по тому, давать ли ход каждому из трех дел, принимает только сам генпрокурор. Следователи в 2017-2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим делам, а в феврале 2019 года Мандельблит заявил о намерении принять рекомендации полиции выдвинуть обвинения, а также назначил дату для досудебных слушаний. Нетаньяху неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.

7 октября в Иерусалиме завершились длившиеся четыре дня досудебные слушания, в ходе которых адвокатам Нетаньяху по закону была предоставлена возможность переубедить Мандельблита в необходимости выдвигать обвинения. Так как слушания затягивались, команде из 10 юристов премьера было разрешено передать в прокуратуру дополнительные аргументы защиты в письменном виде. Это как раз те папки, фотографию которых опубликовал в четверг в своем Twitter Нетаньяху.

Дела против Нетаньяху

В рамках так называемого "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По утверждениям 13-го канала, прокуроры намерены предложить Мандельблиту предъявить премьеру в рамках этого дела обвинения в коррупции и обмане общественного доверия. По еще двум делам, которые обозначаются как "1000" и "2000" и связаны с предполагаемым получением подарков от бизнесменов и подозрениями в содействии газете Yedioth Ahronoth в ответ на благосклонное освещение деятельности правительства, прокуроры выступают за предъявление обвинений лишь в обмане общественного доверия, утверждает телеканал.

Политическая ситуация

Нетаньяху 21 октября вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября, так как смог заручиться поддержкой лишь 55 из 120 депутатов Кнессета 22-го созыва. 23-го октября глава государства в соответствии с законом передал право сформировать кабинет министров главному оппоненту премьера - лидеру блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, которому, также как ранее и Нетаньяху, отведено на это 28 дней. До сих пор центристам удалось добиться поддержки 54 депутатов из 120, коалиционные переговоры "Кахоль-Лаван" начнет в воскресенье.

Нетаньяху в соответствии с законом остается главой переходного правительства до момента создания нового кабмина. При этом в Израиле закон не обязывает премьера подавать в отставку в случае предъявления обвинений, но такой возможности лишены рядовые министры.

В случае, если и Ганцу не удастся создать правительство, последует срок в 21 день, в течение которого любой парламентарий сможет попробовать собрать подписи 61 депутата и представить их президенту. Если же кабинет не удастся сформировать и в таком режиме, еще через 90 дней Израиль пойдет на повторные выборы, которые станут уже третьими за последние 12 месяцев.