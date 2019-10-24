Корбин: лейбористы решат, поддержать ли выборы, когда ЕС определится с отсрочкой Brexit

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании определит свою позицию по поводу возможности проведения в стране досрочных парламентских выборов только после того, как ЕС примет решение, касающееся отсрочки Brexit. Об этом заявил в четверг вечером телеканалу Sky News лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Завтра ЕС решит, предоставить ли нам отсрочку Brexit. От этого будет зависеть, грозит ли нам Brexit без сделки или нет, так что давайте подождем с решениями до завтра", - сказал Корбин. "Мы, безусловно, поддержим проведение выборов, если возможность Brexit без сделки будет исключена", - добавил он.

Корбин ушел от ответа на вопрос о том, как его партия будет голосовать в понедельник, когда кабинет премьер-министра Бориса Джонсона поставит перед Палатой общин вопрос о необходимости назначить внеочередные выборы в парламент. При этом некоторые высокопоставленные члены партии заявили британским СМИ, что лейбористы готовы заблокировать предложение правительства, воздержавшись от голосования.

Ранее в четверг Джонсон проинформировал лидера оппозиции о том, что, если ЕС согласится отсрочить Brexit до 31 января 2020 года, правительство уже в понедельник поставит на голосование вопрос о досрочных выборах. При этом оно также даст депутатам Палаты общин возможность до запланированного на 6 ноября роспуска парламента обсудить и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутой Джонсоном сделке с Брюсселем. Таким образом Brexit можно будет осуществить еще до выборов, которые кабмин хочет назначить на 12 декабря. Джонсон также пригласил Корбина поддержать свой законопроект, чтобы избежать "жесткого" Brexit без сделки с ЕС, если Брюссель предоставит королевству отсрочку лишь до середины или конца ноября.

"К сожалению, [во вторник] парламент вновь решил отсрочить Brexit, и боюсь, что он будет просить о все новых отсрочках, и мы так никогда и не выйдем из ЕС", - сказал Джонсон в видео, опубликованном на его странице в Twitter, объясняя, почему он хочет обновить состав Палаты общин. Он добавил, что его кабинет будет "каждый день добиваться проведения выборов", если в понедельник лейбористы решат заблокировать его инициативу.