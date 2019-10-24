Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: США испытают к 2023 году артиллерийскую пушку с дальностью стрельбы в 1600 км

По данным газеты The Washington Times, американские военные сейчас уделяют особое внимание разработке подобного вооружения "с беспрецедентной дальностью"

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Пентагон разрабатывает артиллерийскую пушку большой дальности, способную наносить удары на расстояние до одной тысячи миль (1600 км). Как сообщает в четверг газета The Washington Times, испытания нового орудия начнутся к 2023 году.

По данным издания, американские военные сейчас уделяют особое внимание разработке подобного вооружения "с беспрецедентной дальностью". "Пушка, которую военные надеются испытать к 2023 году, вписывается в рамки усилий Пентагона по установке [систем] дальнобойного точного ведения огня в возможных конфликтах в мире, - отмечается в статье. - Технология пока находится в стадии разработки".

Получение армией США такого вооружения позволит в перспективе обеспечить противодействие возможностям противника по преграждению доступа и блокированию отдельных зон A2/AD (anti-access/area denial), подавлять его огневые средства на больших дальностях и оперативно уничтожать высокоприоритетные цели.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Постпред Сирии в ООН обвинил Турцию в начале новой главы агрессии против его страны
Башар Джаафари считает, что Анкара стремится "оправдать свои действия борьбой с терроризмом и самообороной"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС