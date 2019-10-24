СМИ: США испытают к 2023 году артиллерийскую пушку с дальностью стрельбы в 1600 км

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Пентагон разрабатывает артиллерийскую пушку большой дальности, способную наносить удары на расстояние до одной тысячи миль (1600 км). Как сообщает в четверг газета The Washington Times, испытания нового орудия начнутся к 2023 году.

По данным издания, американские военные сейчас уделяют особое внимание разработке подобного вооружения "с беспрецедентной дальностью". "Пушка, которую военные надеются испытать к 2023 году, вписывается в рамки усилий Пентагона по установке [систем] дальнобойного точного ведения огня в возможных конфликтах в мире, - отмечается в статье. - Технология пока находится в стадии разработки".

Получение армией США такого вооружения позволит в перспективе обеспечить противодействие возможностям противника по преграждению доступа и блокированию отдельных зон A2/AD (anti-access/area denial), подавлять его огневые средства на больших дальностях и оперативно уничтожать высокоприоритетные цели.