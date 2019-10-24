Турецкий постпред в ООН: Турция, РФ и США помешали появлению террористического государства

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Совместные усилия Турции, России и США позволили не допустить появления на севере Сирии террористического государства. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в Сирии.

"После успешного завершения дипломатических усилий Турция решила прекратить операцию "Источник мира" 22 октября. Мы бы хотели поблагодарить наших американских и российских друзей за признание наших законных беспокойств по поводу безопасности и готовность работать вместе с нами против Рабочей партии Курдистана, курдской партии "Демократический союз" (ДС) и ее боевого крыла - "Сил народной самообороны", - указал Синирлиоглу.

"Наши общие усилия не допустили появления террористического государства на севере Сирии, - подчеркнул он. - Возможно, не для всех это хорошие новости, но это важный шаг в направлении установления мира и безопасности в Сирии".

Турция сохранит право на самооборону

Турция оставляет за собой право на защиту от террористической угрозы на территории проведения операции "Источник мира", отметил Феридун Синирлиоглу.

"Турция оставляет за собой право на самооборону от террористических элементов, которые могли остаться в зоне [проведения] операции "Источник мира". Как многократно подчеркивал президент [Реджеп Тайип] Эрдоган, Турция не потерпит террористической активности на своих границах", - указал Синирлиоглу.

"Террористические организации могут принимать разные названия и формы. Они могут использовать разные стратегии. Но наша бдительность перед лицом терроризма будет оставаться на прежнем уровне. Наша приверженность [борьбе с терроризмом] не дрогнет ни на секунду", - подчеркнул постпред Турции.

Операция Турции в Сирии

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.