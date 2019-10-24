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В Бейруте 6 человек пострадали в стычках между сторонниками и противниками правительства

По данным Al Hadas, причиной столкновений стало появление на площади Риада Сольха активистов из шиитского движения "Амаль" и "Хезболлах", которые установили там палатки

БЕЙРУТ, 25 октября. /ТАСС/. Не менее шести человек пострадали в столкновениях, которые вспыхнули в четверг между участниками протестного движения и сторонниками правительства Ливана в центре Бейрута. Об этом говорится в сводке Ливанского Общества Красного Креста, размещенном на новостном портале An-Nashra. По его информации, получившие травмы активисты были доставлены в больницу.

Силы безопасности направили на площадь Риада Сольха подкрепления, стражи порядка пресекли драки и вклинились между толпами демонстрантов из двух противоборствующих лагерей с целью предупреждения новых инцидентов.

По сведениям телестанции Al Hadas, причиной столкновений стало появление на площади в черных рубашках активистов из шиитского движения "Амаль" и "Хезболлах", которые установили там палатки, что вызвало возмущение их оппонентов, митингующих в центре Бейрута восьмой день подряд.

Сообщения о двух раненых поступили также с бейрутской площади Сасин, стычки произошли ранее в Триполи, Набатии, Сайде и Тире, куда были введены армейские патрули для защиты мирных демонстраций.

Лидеры протестующих выразили в четверг недоверие всей правящей элите страны и отвергли призыв к диалогу с властями, прозвучавший в речи президента республики Мишеля Ауна. В своем воззвании они призвали к формированию правительства национального спасения с широкими полномочиями, роспуску парламента и проведению досрочных выборов.

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