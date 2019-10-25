СМИ: Ким Чен Ын высоко оценил ход строительства курорта горячих источников в уезде Яндок

ПХЕНЬЯН, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын побывал с инспекционной поездкой в строящейся туристической зоне термальных источников в уезде Яндок и выразил большое удовлетворение ходом работ. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что всего лишь через 50 с небольшим дней после его посещения в августе строительство Яндокской уездной туристско-бальнеологической зоны прекрасно завершается", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын сравнил строящийся курорт в уезде Яндок с туристической зоной в горах Кымгансан, где он побывал несколькими днями ранее и распорядился снести гостиничные комплексы, построенные южнокорейскими компаниями. По данным агентства, лидер КНДР заявил при этом о "разительном контрасте" между архитектурой и строительными методами социализма и капитализма.

"Становится легко на душе и поднимается настроение от осмотра Яндокской уездной туристско-бальнеологической зоны , - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына. - Это разительный контраст с туристической зоной горы Кымган, показывающий существенное различие между архитектурой капиталистических предприятий, которые, небрежно построив здания, гонятся за прибылью, и архитектурой социализма, где воплощены потребность и стремление трудящихся народных масс".

Судя по фотографиям, предоставленным ЦТАК, на курорте Яндок завершено возведение нескольких многоэтажных отелей и санаториев, а также десятков современных жилых домов. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле и вписаны в природный ландшафт лесного массива у подножия горной вершины. В соответствии с распоряжением Ким Чен Ына курортный комплекс откроется для приема отдыхающих в декабре нынешнего года.

В среду ЦТАК сообщило, что в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные там южнокорейской стороной, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт".

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР в горах Кымгансан начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран, при этом южнокорейские компании вложили в строительство отелей и курортной инфраструктуры около $680 млн. В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить поездки своих граждан. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей со стороны Южной Кореи не последовало.