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СМИ: китайское исследовательское судно "Хайзыонг-8" покинуло вьетнамские воды

Как отмечает газета "Туой че", судно находилось во вьетнамской акватории с начала июля и незаконно вело геологоразведочные работы

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Китайское исследовательское судно "Хайзыонг-8", проводившее несколько месяцев незаконные изыскания в эксклюзивной экономической зоне Вьетнама в Восточном (Южно-Китайском) море, покинуло вьетнамские территориальные воды. Об этом сообщила в пятницу газета "Туой че" со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic, отслеживающего перемещение кораблей в мировом океане.

Судно "Хайзыонг-8" находилось во вьетнамской акватории с начала июля и незаконно вело геологоразведочные работы. Вьетнамская сторона за прошедшее время несколько раз обращалась к Пекину с требованием уважать свой суверенитет в Южно-Китайском море и прекратить несогласованные с Ханоем изыскания. Как заявляло внешнеполитическое ведомство республики, Вьетнам решительно протестует против любых шагов других стран, которые нарушают его суверенные права на принадлежащую ему морскую акваторию в соответствии с правилами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. В спор о принадлежности этих территорий, отсутствие решения по которому служит причиной затяжного многонационального конфликта, в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Китай, Бруней, Малайзия и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.

Теги
БрунейМалайзияФилиппиныКитайВьетнам
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