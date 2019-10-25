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В Тбилиси назвали неприемлемым задержание сотрудника Миссии наблюдателей ЕС в Южной Осетии

Задержание наблюдателей миссии мониторинга Евросоюза является шагом, направленным против мира и стабильности, отметил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди

ТБИЛИСИ, 25 октября. /ТАСС/. Задержание сотрудника Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Южной Осетии является шагом, который негативно отразится на стабильности в регионе. Такую позицию изложил в пятницу официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

"Незаконное задержание наблюдателей миссии мониторинга Евросоюза является шагом, направленным против мира и стабильности. Миссия наблюдателей ЕС, которая была размещена в Грузии после августа 2008 года, служит важнейшей задаче, в частности мониторингу выполнения соглашения "О прекращении огня" от 12 августа 2008 года, и способствует поддержанию безопасности и стабильности. Соответственно, создание препятствий в работе миссии неприемлемо, так как она представляет собой единственный действенный международный механизм", - сказал он журналистам.

В четверг власти Южной Осетии сообщили о том, что в приграничном селе Уиста (Цнелиси), где ранее был выставлен грузинский блокпост, остановили патруль МНЕС, который после непродолжительного разбирательства отпустили. В связи со случившимся недовольство выразила и сама миссия. Происшествие будет обсуждаться на технической встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в грузинском селе Эргнети (край Шида Картли).

Теги
ГрузияЮжная Осетия
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