Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса в поддержку демонстрантов в Гонконге

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Китайские власти выражают протест в связи с заявлениями вице-президента Майкла Пенса, в которых содержится сочувствие демонстрантам в Гонконге. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест, - отметила она на регулярном брифинге. - Мы считаем, чтобы отдельные представители американской стороны должны внимательно полюбоваться на себя в зеркало, осознать собственные проблемы и заняться их решением <…> Мы требуем [от США] прекратить прибегать к действиям, которые подрывают наши двусторонние отношения и взаимное доверие".

По словам Хуа Чуньин, представители Белого дома должны как можно скорее исправить собственные ошибки.

24 октября Пенс заявил, что власти КНР "ущемляют права и свободы" жителей Гонконга. Он также высказался в пользу протестующих на территории этого специального административного района, с критикой отозвавшись о Национальной баскетбольной ассоциации, которая, по его словам, якобы "потакает Пекину в подавлении свободы слова".