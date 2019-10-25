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Акции протеста в Гонконге

Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса в поддержку демонстрантов в Гонконге

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин считает, что представители Белого дома должны как можно скорее исправить собственные ошибки

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Китайские власти выражают протест в связи с заявлениями вице-президента Майкла Пенса, в которых содержится сочувствие демонстрантам в Гонконге. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест, - отметила она на регулярном брифинге. - Мы считаем, чтобы отдельные представители американской стороны должны внимательно полюбоваться на себя в зеркало, осознать собственные проблемы и заняться их решением <…> Мы требуем [от США] прекратить прибегать к действиям, которые подрывают наши двусторонние отношения и взаимное доверие".

По словам Хуа Чуньин, представители Белого дома должны как можно скорее исправить собственные ошибки.

24 октября Пенс заявил, что власти КНР "ущемляют права и свободы" жителей Гонконга. Он также высказался в пользу протестующих на территории этого специального административного района, с критикой отозвавшись о Национальной баскетбольной ассоциации, которая, по его словам, якобы "потакает Пекину в подавлении свободы слова".

Теги
СШАКитайПенс, Майкл (Майк)Акции протеста в Гонконге
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