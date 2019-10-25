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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ташкенте 29 мая 2020 года

Стороны обсудят взаимодействие стран Содружества в сфере экономического сотрудничества, отметил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следующее заседание Совета глав правительств стран - членов СНГ пройдет в Ташкенте 29 мая 2020 года. Об этом сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе.

"В ходе заседания в узком формате по предложению республики Узбекистан главы делегаций приняли решение провести очередное заседание Совета глав правительств в Ташкенте 29 мая 2020 года", - сказал он.

Лебедев отметил, что все прозвучавшие на заседании идеи Исполнительным комитетом СНГ совместно с Советом постоянных полномочных представителей и Комиссией по экономическим вопросам будут обобщены, после чего будет подготовлен план по их реализации.

Он также анонсировал, что стороны обсудят взаимодействие стран Содружества в сфере экономического сотрудничества.

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