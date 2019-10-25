Кучма назвал "формулу Штайнмайера" сдачей "Украины с потрохами"

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма заявил в пятницу, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру на Украине.

"Формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира, - приводит агентство Укринформ его слова на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

"Это формула политическая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся <...> Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать ", - заявил бывший украинский президент.

Он назвал полным абсурдом проведение выборов в Донбассе до вывода оттуда иностранных войск и установления украинскими властями контроля над границей с Россией, как того требуют минские соглашения. Кучма также заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку, по его мнению, это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что он также назвал неприемлемым.

Кроме того Кучма заявил, что, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, украинские власти должны еще прояснить вопрос о восстановлении Донбасса, которое, по его оценке, обойдется не менее чем в €100 млрд.

Предполагалось, что "формула Штайнмайера", предусматривающая механизм предоставления особого статуса Донбассу, будет согласована на заседании контактной группы в Минске 18 сентября. Однако в последний момент именно Леонид Кучма отказался ставить свою подпись под документом. В итоге "формула Штайнмайера" все-таки была согласована, но уже на следующей встрече 1 октября. Подписанный Кучмой документ представляет собой письмо в адрес представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика. Аналогичные письма были подписаны всеми сторонами, участвующими в процессе урегулирования.

Однако после последнего заседания контактной группы, которое состоялось 15 октября, пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер разместила на своей странице в Facebook сообщение, которое четко продемонстрировало, что позиция Киева по ключевым аспектам мирного урегулирования так и не претерпела никаких изменений со времени бывшей администрации. Как и при президенте Петре Порошенко, украинская делегация продолжает настаивать на приоритетности решений вопросов безопасности, откладывая на потом вопросы политического урегулирования, хотя в минских соглашениях они идут параллельно.