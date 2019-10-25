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Кризис на Украине

МИД Украины направил ноту протеста России в связи с доставкой гуманитарной помощи Донбассу

Пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко обвинила Москву в нарушении норм международного права
Здание МИД Украины Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание МИД Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения республик Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

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"Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста", - написала она в Twitter.

Пресс-секретарь украинского МИД обвинила Россию в нарушении норм международного права.

Автомобили очередного, 88-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли 24 октября в Луганск и Донецк.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс уже отправлено 88 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет более 80 тыс. т.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
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