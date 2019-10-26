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Минск предложил созвать в 2021 году конференцию по обсуждению мировых проблем

Также Белоруссия предлагает посвятить проведение в 2020 году Дня многосторонности и дипломатии 75-летию основания ООН

БАКУ, 26 октября. /ТАСС/. Белоруссия видит большой потенциал у Движения неприсоединения и выступает с рядом инициатив о проведении в рамках организации мероприятий по обсуждению глобальных проблем мироустройства. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, выступая на 18-м саммите Движения неприсоединения в Баку.

"Призываем председателя движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции, посвященной видению нового мирового порядка. Эта встреча будет иметь большое символическое значение, ведь в сентябре 2021 года мы будем отмечать 60-летие Движения неприсоединения", - отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

В Белоруссии, сказал он, считают важным, чтобы организация отметила эту дату принятием и последующей реализацией долгосрочного стратегического документа. "Только активная позиция позволит Движению неприсоединения сохранить и укрепить свою законную роль в мировых делах", - сказал Андрейченко.

Также, продолжил он, Белоруссия предлагает посвятить проведение в 2020 году Дня многосторонности и дипломатии 75-летию основания ООН. "Этим мы как движение сможем внести содержательный вклад в укрепление духа многосторонности в единственной универсальной международной организации - ООН", - заявил глава белорусского парламента. Он отметил, что у Движения неприсоединения есть значительный потенциал для того, чтобы превратиться "в один из мощнейших локомотивов объединения и противодействия вызовам и негативным тенденциям". "Но в мире, где нет взаимного доверия и уважения, этой цели не достичь. Нам предстоит восстанавливать это доверие. Необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами", - сказал Андрейченко.

По его словам, Белоруссия готова к взаимодействию со всеми партнерами в целях преодоления вызовов и угроз современности. "Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и равенства, мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заявил спикер парламента Белоруссии.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях движения открытого характера. Россия получила такой статус в 1995 году.

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