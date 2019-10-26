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США ввели санкции против госминистра национальной безопасности Зимбабве

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, персональные санкции наложены на Оуэна Нкубе за "грубые нарушения прав человека"

ПРЕТОРИЯ, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели персональные санкции против государственного министра национальной безопасности в канцелярии президента Зимбабве Оуэна Нкубе. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, персональные санкции наложены на Нкубе за "грубые нарушения прав человека" в Зимбабве, включая лидеров оппозиции.

Пост госминистра нацбезопасности в канцелярии президента Зимбабве является одним из ключевых в силовой системе страны. Его полномочия включают в том числе кураторство разведывательной службы страны. Однако госминистр нацбезопасности не является членом кабинета и не подотчетен парламенту. В 80-х годах эту должность занимал нынешний глава государства Эммерсон Мнангагва.

25 октября в Зимбабве прошли массовые демонстрации в связи с впервые отмечаемым праздником - Днем против санкций. Центральным событием этого дня стало выступление Мнангагвы на 60-тысячном Национальном спортивном стадионе в столице страны Хараре. Он призвал немедленно снять с Зимбабве западные санкции, которые сковывают социальное и экономическое развитие страны.

Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против Зимбабве санкции в период президентства Роберта Мугабе и в качестве ответной меры на земельную реформу, когда собственности лишились тысячи белых фермеров. Впоследствии санкции усиливались в том числе за нарушения, по мнению Запада, прав человека в этой стране на юге Африки.

Теги
ЗимбабвеСША
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