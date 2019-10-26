Посол Швейцарии: Арктика нуждается в защите, основанной на принципах устойчивого развития

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Арктика для Швейцарии является зоной, нуждающейся в защите и бережном подходе, основанном на принципах устойчивого развития, считает посол Швейцарии в России Ив Россье.

"У Арктики и Швейцарии одинаковая судьба: в Арктике из-за изменения климата существует проблема таяния льдов, в Швейцарии тают ледники-глетчеры. Вот почему для Швейцарии Арктика - это прежде всего зона, нуждающаяся в защите и требующая бережного подхода, основанного на принципах устойчивого развития", - сказал он в субботу ТАСС.

Россье отметил, что Швейцария является официальным наблюдателем Арктического совета и очень активна в научных исследованиях Арктики. "Что касается участия в освоении арктического шельфа, то таких государственных программ и планов у Швейцарии нет, если речь идет о добыче нефти, газа и других ископаемых", - добавил посол.

Он также пояснил, что на данный момент со швейцарским участием реализуется проект "MOSAiC", в рамках которого ледокол намеренно заперт во льдах, чтобы двигаться вместе с их дрейфом. "Еще один проект, запланированный на ближайшее будущее, - "Кругосветная экспедиция GreenLAnd - GLACE", организованная Швейцарским полярным институтом", - рассказал Россье.

GLACE (Greenland Circumnavigation Expedition) предполагает экспедицию - плавание вокруг Гренландии, которая позволит изучить отдаленные и недостаточно изученные арктические территории. Во время плавания и на высадках планируется проводить исследования, которые смогут дать целостную картину того, как на этот регион повлияло изменение климата и как эти изменения могут сказаться на климате планеты в целом.