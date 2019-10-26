СМИ: сирийская армия заняла восемь поселков на северо-западе провинции Хасеке

ТАСС, 26 октября. Подразделения сирийской армии вошли в субботу в восемь населенных пунктов, расположенных вдоль приграничного шоссе Телль-Тамер - Рас-эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке (северо-восток Сирии). Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, турецкие войска попытались помешать продвижению сирийских военнослужащих к границе и обстреляли армейский пост в Эль-Азизии. Снаряды разорвались также в селении Хирбет-Карадж, где в результате обстрела погибли две женщины.

Как передает агентство, правительственные силы заняли поселки Себатия, Эль-Джамилия, Эз-Захра, Хирбет-Дебес, Эль-Азизия, Даудия, Рашидия и Эль-Касимия. Войска продолжают продвигаться сейчас через район Рас-эль-Айн к сирийско-турецкой границе.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.